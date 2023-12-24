Сергей Воронов: «Петросян поразила меня тем, что, упав с четверного флипа, пошла еще на два четверных тулупа. Это говорит о стрессоустойчивости»

Думаю, Камила слышала оценки Петросян и Муравьевой, то есть, как мне кажется, это совокупность факторов.

Рад за Муравьеву и ее тренера Евгения Плющенко. Потому что на предыдущем чемпионате России она заняла четвертое место. Чистый прокат с тройным акселем, который ей наконец-то покорился в произвольной, к тому же она сделала его в каскаде. Вся программа чистая, это круто.

Аделия меня поразила тем, что, упав с четверного флипа, она пошла еще на два четверных тулупа. Это говорит об ее стрессоустойчивости.

Благодаря команде она знает, что есть план А, В и С, и все это держит в голове. Это говорит об ее очень хороших физических и моральных качествах», – сказал двукратный призер чемпионатов Европы, тренер сборной Беларуси.