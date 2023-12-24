Фигурист Гуменник примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Петр Гуменник не вышел на церемонию награждения на чемпионате России по фигурному катанию из-за плохого самочувствия, при этом спортсмен примет участие в показательных выступлениях. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Соревнования у мужчин завершились 22 декабря. Гуменник по итогам двух программ набрал 292,42 балла и занял третье место. Победителем стал Евгений Семененко (294,75), второе место занял Владислав Дикиджи (293,74).

"Гуменник будет участвовать в показательных выступлениях. После тренировки почувствовал себя плохо. Ждали, когда врач даст заключение. После этого решили, что он все-таки будет участвовать", - сказала Ермолина.

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.