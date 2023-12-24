Фигурист Гуменник не вышел на награждение на чемпионате России

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший третье место на чемпионате России в Челябинске, не появился на церемонии награждения по результатам турнира. Об этом сообщает Sport24.

© Газета.Ru

Сообщается, что фигурист не смог появиться на церемонии по медицинским показаниям.

По результатам произвольной программы Гуменник набрал 292,42 балла и завоевал бронзовую медаль чемпионата России. Вторым стал Владислав Дикиджи (293,74), который был лидером после короткой программы. Золотая медаль досталась Евгению Семененко, набравшему 294,75 балла.

В соревнованиях женщин-одиночниц победительницей стала Аделия Петросян. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.