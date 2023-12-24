Туктамышева: пока не жалею, что взяла паузу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева присутствовала на своём 16-м чемпионате России, но в качестве комментатора. «Прошло слишком мало времени, чтобы я как-то проанализировала то, что произошло за эти два дня. Скажем так, я чувствовала себя комфортно – что вчера, что сегодня. Сегодня даже лучше, потому что был вчерашний опыт. Я поняла, где нужно доработать, что можно улучшить, что нужно оставить так, как есть. Комментировать такие интересные соревнования – одно сплошное удовольствие, тем более, что финал у мужчин был интригующим и захватывающим. В такой компании комментировать (с Татьяной Тарасовой и Александром Гришиным – прим. Vprognoze.ru) – это, конечно, классно, что такая возможность у меня появилась. Не захотелось надеть коньки и выйти на лед? Пока нет, у меня было так спокойно на душе, особенно не волновалась. В роли комментатора я себя чувствовала комфортно. И то, что я уже здесь, настроение чемпионата мне как-то передалось. Но самой выйти покататься – такого рвения сейчас не наблюдается. Нет, не жалею, что взяла паузу», — приводит слова Туктамышевой «Спорт День за Днём».