Татьяна Навка анонсировала новый спектакль на льду

«Сейчас с особой радостью и гордостью хочу сообщить, что мы уже приступили к подготовке нашей новой постановки на льду – в следующем году мы пригласим зрителей на самую новогоднюю и самую волшебную сказку – «Щелкунчик». Верю, что мы сможем снова удивить и порадовать всех наших поклонников и любителей фигурного катания.

Как вы знаете, идею нашего шоу «Вечера на хуторе» я вынашивала несколько лет. И в итоге очень рада, что у нас было время на тщательную подготовку и проработку спектакля. Наша сказка «Вечера на хуторе» получилась не только по-настоящему праздничной и зрелищной, но и очень яркой, музыкальной и технологичной! Сегодня я точно могу сказать, что аналогов нашего шоу нет нигде в мире! И восторженные отзывы зрителей нашей премьеры это подтверждают», – приводит слова Навки «РИА Новости» со ссылкой на организаторов шоу.