Рудковская: Трусова — единственный человек из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться

«Почему вы считаете, что Трусову не стоит ждать на высоком уровне? Я думаю, что Саша – единственный человек из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться. Я знаю её характер, мы дружим и очень много общаемся, у нас доверительные отношения. Если Трусова вернётся, то может навести шороху на любом турнире. Эта девушка с характером. Она сейчас на шоу прыгает тройной лутц, тройной тулуп и лутц — риттбергер. Она каждый день тренируется со всеми наравне, а иногда проводит по две тренировки. Трусова – большой профессионал. Если она захочет вернуться, то вернётся», – сказала Рудковская в интервью Metaratings.