Тарасова отреагировала на высказывания Бестемьяновой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что осталась довольна своей работой в качестве комментатора на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом пишет РБК.

Накануне олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Тарасова позволила себе недопустимые высказывания во время проката одиночниц на турнире в Челябинске.

Тренер пояснила, что спортивные комментаторы хорошо работали на чемпионате, «никого не обижали и не оскорбляли». Она добавила, что девочки-фигуристки не обижались на них.

По данным агентства, ни один комментатор не использует столько разнообразных и метких выражений для описания прокатов фигуристов, как Тарасова.

«Не знаю, о чем говорить, не хочется никого обижать. Мое мнение, надо проводить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», — прокомментировала тренер короткую программу Марии Талайкиной во время чемпионата в Челябинске.

У фигуриста Евгения Семененко «свободная нога всегда согнутая, такая корявая, но в этой музыке это допустимо», уточнила Тарасова.