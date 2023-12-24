Рудковская: за рубежом все смотрели чемпионат России и кусали локти

«Очень рада и счастлива, что несмотря на то, что у нас забрали все международные старты, фигурное катание в России не просто существует, а держит мировой уровень. Знаю, что за рубежом все смотрели чемпионат России и кусали локти, потому что девушки показали катание серьезного уровня», – заявила продюсер.