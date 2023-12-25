Энберт оценил чемпионат России по фигурному катанию

«В фигурном катании много значимых турниров, большое внимание публики и хорошие призовые. Остаётся ли уровень чемпионата России по-прежнему высоким? Конечно. Я думаю, что это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что где-то в Канаде, в Америке, в Японии во всех видах разворачивалась бы такая борьба», – сказал Энберт в интервью Metaratings.