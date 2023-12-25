Судья из США получил предупреждение от ISU за национальную предвзятость

— Уильямс признан виновным в нарушении судейских обязанностей и кодекса этики ISU на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года. Ему выносится предупреждение в связи с обнаружением национальной предвзятости в его судействе на турнире, — говорится в сообщении.