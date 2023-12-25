Судья из США получил предупреждение от ISU за национальную предвзятость в работе на ЧМ‑2023
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) удовлетворила жалобу технического комитета и вице президента организации на арбитра из США Дуга Уильямса из за судейства на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года в Сайтаме (Япония), сообщается на сайте ISU.
Соревнования прошли 22–26 марта. В мужском одиночном катании победу одержал японец Шома Уно, опередивший Чха Джунхвана (Корея) и Илью Малинина (США). У женщин тройку призеров составили Каори Сакамото (Япония), Ли Хэ Ин (Корея) и Луна Хендрикс (Бельгия).
— Уильямс признан виновным в нарушении судейских обязанностей и кодекса этики ISU на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года. Ему выносится предупреждение в связи с обнаружением национальной предвзятости в его судействе на турнире, — говорится в сообщении.
Уильямс может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).