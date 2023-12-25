Евгения Медведева: спортсмены матерятся как сапожники

Евгения Медведева: «Спортсмены – это люди, которые матерятся как сапожники. Невозможно дойти до ЧМ и Игр с отношением: «Упала на попку? Как жаль»
Евгения Медведева рассказала, почему стала больше раскрываться в медиапространстве.
«Немного начала раскрываться, потому что в жизни я абсолютно другой человек. Когда со мной знакомились, говорили: «Слушай, ты такая классная, оказывается! На телеке ты вообще другая». В какой-то момент начала думать, что пора чуть-чуть раскрываться.
Спортивная дисциплина в жизни не особо-то и присутствует. Кстати, спортсмены – это люди, которые матерятся как сапожники. Потому что невозможно дойти до чемпионата мира и Олимпиады с отношением: «Упала на попку? Как жаль, в следующий раз получится», – сказала двукратная чемпионка мира в собственном ютуб-шоу «БеС комментариев».
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