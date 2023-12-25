Валиева рассказала, что спасло ее после скандала на Олимпиаде в Пекине

«Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент», — сказала спортсменка.