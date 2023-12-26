Министр спорта Татарстана рассказал о строительстве школы Загитовой

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Хочется верить, что к концу следующего года сможем все построить. Алина активно участвует в подготовке проекта»
Проект ледового дворца для школы Алины Загитовой должен быть разработан к весне.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Мы отдали ТЗ по проектированию дворца для школы Загитовой. Надеюсь, за два месяца проект смогут разработать, более реальный срок – к весне. После чего мы будем понимать, сколько это будет стоить.
Хочется верить, что к концу следующего года мы все сможем построить. Место подобрано очень хорошее, перспективное. Сама Алина активно участвует в подготовке проекта, консультирует, смотрит.
Что касается начала работы самой школы в рамках дворца спорта, то, как мы и говорили, хотим запустить все с начала нового учебного года», – сказал Леонов.
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