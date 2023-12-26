Рюдигер — о том, смог бы он стать преступником: у меня не хватило бы смелости

«Я вырос в неблагополучном районе, и мне нужно было выбраться из этой ситуации, потому что втянуться в неё было бы очень легко. Иногда мы не знали, будет ли нам что есть на следующий день. Потом ты видишь, как другие парни в твоём районе вдруг становятся владельцами красивых машин, видишь, как некоторые люди носят дизайнерскую обувь и тому подобное.