Тарасова выбрала спортсмена года в России

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.