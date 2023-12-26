Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой и пригласил болельщиков на шоу «Русалочка»

Валерий Ангелопол опубликовал совместное фото с Александрой Трусовой.

Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой
© РИА Новости

Сейчас фигурист, выступающий в танцах на льду, тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Соцсети

«Приходите на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» с 29 декабря по 4 января на ВТБ!» – написал Ангелопол.

Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости