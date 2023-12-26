Ангелопол опубликовал совместное фото с Трусовой и пригласил болельщиков на шоу «Русалочка»
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«Не думал, что Смолов ответит – он только «не нищете» отвечает. Федора все считают самым эрудированным в РПЛ, а он своими действиями доказывает обратное». Болельщик «Динамо» о споре в соцсетях
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