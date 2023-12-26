Роднина о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам фигуристов: «Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации»
Роднина высказалась о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам в другие сборные.
Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе заявил: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче».
«У нас и так есть определенные правила. В определенное время можно переходить из одного клуба в другой. Это не касается смены тренера, но есть определенные ограничения по представлению организации.
Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях.
Я возглавляю федерацию Московской области. У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФКР получили добро на переход в другую страну.
Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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Роднина о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам фигуристов: «Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации»
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