Роднина высказалась о том, что ФФКР ужесточит позицию по переходам

«У нас и так есть определенные правила. В определенное время можно переходить из одного клуба в другой. Это не касается смены тренера, но есть определенные ограничения по представлению организации.



Есть правила по переходу в другие национальные федерации. Два года нельзя выступать за другую страну на международных соревнованиях.



Я возглавляю федерацию Московской области. У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФКР получили добро на переход в другую страну.



Должно быть более четкое исполнение всех правил, которые есть в уставе федерации», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.