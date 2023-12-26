Костомаров и Навка могут станцевать на льду под песню SHAMAN

Теперь фигуристы думают над следующим номером. "Под Шамана "Я - русский", сейчас почему-то идея пришла. Или "Встанем" у него прекрасная песня", - цитирует РИА Новости ответ Навки о творческих планах.

Фигурист попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года, сепсис едва не убил его. После множественных ампутаций спортсмен упорно тренировался и поставил цель вернуться на лед на протезах. В 2024 году выйдет фильм об этом периоде жизни олимпийского чемпиона.