Костомаров и Навка могут станцевать на льду под песню SHAMAN

Олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Татьяна Навка, недавно поразившие зрителей номером на льду, придумывают новый танец.

Костомаров и Навка могут станцевать на льду под песню SHAMAN
© РИА Новости

Они исполнили свой номер "Кармен" на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха.

Теперь фигуристы думают над следующим номером. "Под Шамана "Я - русский", сейчас почему-то идея пришла. Или "Встанем" у него прекрасная песня", - цитирует РИА Новости ответ Навки о творческих планах.

Фигурист попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года, сепсис едва не убил его. После множественных ампутаций спортсмен упорно тренировался и поставил цель вернуться на лед на протезах. В 2024 году выйдет фильм об этом периоде жизни олимпийского чемпиона.

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