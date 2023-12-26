Туктамышева назвала самую крупную покупку с призовых

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что самой крупной покупкой, осуществленной на призовые, стала квартира в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости».

Фигуристка пояснила, что в настоящее время цены на недвижимость стали очень высокими, квартиру невозможно купить «импульсивно».

«Я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — пояснила Туктамышева.