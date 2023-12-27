19-летний Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру

19-летний российский фигурист, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру. Спортсмен собирается выступать на профессиональном уровне как минимум до двадцати четырёх лет.

«Я думаю, что лет до двадцати четырёх я точно буду в этом. Сто процентов. А дальше… Вдруг травмы? Я хочу долго кататься», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Отметим, 19-летний Дикиджи стал первым в мужском одиночном катании, кому удалось выиграть два этапа серии Гран-при России в этом году. Дикиджи сначала стал чемпионом четвёртого этапа, который прошёл в Казани, а позднее — шестого, заключительного, состоявшегося в Москве.