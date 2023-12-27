19-летний Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру

19-летний российский фигурист, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру. Спортсмен собирается выступать на профессиональном уровне как минимум до двадцати четырёх лет.

19-летний Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру
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«Я думаю, что лет до двадцати четырёх я точно буду в этом. Сто процентов. А дальше… Вдруг травмы? Я хочу долго кататься», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Отметим, 19-летний Дикиджи стал первым в мужском одиночном катании, кому удалось выиграть два этапа серии Гран-при России в этом году. Дикиджи сначала стал чемпионом четвёртого этапа, который прошёл в Казани, а позднее — шестого, заключительного, состоявшегося в Москве.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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