Российских фигуристов пристыдили за участие в шоу накануне соревнований

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил участие спортсменов в шоу накануне важных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе пристыдил фигуристов, которые перед чемпионатом России-2024 выступали в шоу. Он отметил, что эти спортсмены не смогли показать лучшие прокаты на главном старте сезона.

Сихарулидзе призвал спортсменов и тренеров разумнее составлять графики и не злоупотреблять участием в шоу.

«Готовясь к главному старту сезона, фигурист должен концентрироваться на нем», — резюмировал специалист.