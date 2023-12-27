Фигуристы Леонтьева и Горелкин подвели итоги года

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали о главных событиях, произошедших с ними в 2023 году.

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Даниил: Ой, за этот год столько всего произошло! Самые яркие воспоминания— это, конечно же, контрольные прокаты и чемпионат России, если говорить про спорт. А если про жизнь, то я повзрослел — именно психологически.

Софья: Если не брать фигурное катание, то не могу сказать, что в 2023 году у меня были какие-то яркие события. Всё шло равномерно, были и взлёты, и падения. Я бы тоже выделила, что у меня какие-то личностные качества проявлялись: я и повзрослела, и помудрела, и поумнела, и стала более чётко отстаивать свои личные границы. Я всегда людям говорила правду, возможно, в этом году начала это делать более резко — всё как есть, по факту. Повзрослели.

Даниил: В любом случае мы очень благодарны этому году, потому что он очень многое нам дал в развитии самих себя, веру в себя, новые цели и задачи.

Софья: Мы проходили через очень многие преодоления себя, поняли, что мы намного сильнее, чем мы думаем. Стали умнее, сильнее, бесстрашнее. Готовы идти только вперёд! И те качества, которые мы приобрели, мы будем только развивать.