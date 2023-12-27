Фигуристка Медведева призналась, что сначала удивилась своей роли Коровы на льду

Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, которая исполняет роль идеальной коровы Мули в новогоднем спектакле Ильи Авербуха "Корова на льду", рассказала, как относится к выражению "корова на льду". "Как меня только ни называли - не только тренеры, но и вообще люди. Поначалу, когда мне сказали, что я, вероятно, буду играть корову на льду, ощутила диссонанс: "Что? Я корова?" Но потом я поняла, что это выражение не имеет ко мне никакого отношения. Если бы я действительно была коровой на льду, то два чемпионата мира бы не выиграла", - сказала Медведева перед премьерой шоу. Фигуристка подчеркнула, что не испытывает дискомфорта от необходимости надевать костюм коровы и выходить на лед, поскольку не ассоциирует себя с этим негативным эпитетом. "У меня с самооценкой все в порядке, поэтому я — мечта коровы Мули", - сказала Медведева. 24-летняя фигуристка является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018. Ей принадлежат исторические мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.