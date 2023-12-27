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Андрей Мозалев: «Держал рабочий вес на протяжении сезона, но после болезни, может быть, немножко прибавил. К следующему старту буду в идеальной форме»

– Я следил за весом с самого начала сезона, с июня. Пришел в свой рабочий вес, держал его на протяжении сезона. Честно, после болезни перестал об этом думать.

Андрей Мозалев: «Держал рабочий вес на протяжении сезона, но после болезни, может быть, немножко прибавил. К следующему старту буду в идеальной форме»
© Sports.ru

Нужно было восстановиться, две недели получились нервными. Старался ни о чем не думать и, может быть, немножко прибавил. Я займусь этим сейчас, к следующему старту буду в идеальной форме.

– Как воспринимаете критику?

– Критика – это хорошо, значит, что-то нужно исправить, – сказал фигурист.

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