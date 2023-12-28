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Энберт считает, что фигуристка Валиева справляется с трудным периодом в карьере

ТАСС, 28 декабря. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева успешно справляется с трудным периодом в карьере, каждая ее постановка удивляет зрителей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире Александр Энберт.

Энберт считает, что фигуристка Валиева справляется с трудным периодом в карьере
© ТАСС

Валиева заняла третье место по итогам чемпионата России в Челябинске. Победительницей стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева. Ранее Валиева стала победительницей этапа Гран-при России в Москве.

"Сможет ли Камила справиться с трудностями? Здесь за нее сложно сказать, - сказал Энберт. - Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать. Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется. Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.

Фигурное катание
Софья Муравьева
Камила Валиева
Аделия Петросян
Александр Энберт