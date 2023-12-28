Боброва раскритиковала выступление Мишиной и Галлямовой на ЧР

— У Мишиной с Галлямовым в нескольких местах короткой программы есть параллельные руки, был бы большой экран, я бы вам показала. Если у вас поставлены конкретно параллельные руки, и вы топ уровень, олимпийские чемпионы, бронзовые призеры Олимпиады, чемпионы Европы и мира, почему вы не можете сделать их параллельно? Меня прямо выбивает это. Они едут на первый прыжок.



Там «раз два» параллельно идет. Ну сядьте тогда на эти шаги, сделайте перед зеркалом параллельно. Это важно, это составляющая программы, ну сделайте это параллельно! В трех местах, я насчитала, они не делают параллельные руки вместе, — приводит слова Бобровой «Чемпионат».