ФФККР объявила размер призовых на чемпионате России по прыжкам

ФФККР рассказала о размере призовых на чемпионате России по прыжкам для личного и командного зачета.

Фигуристы, занявшие первое место, получат 1 млн рублей, обладатели серебра 500 тыс рублей, занявшие третье место – 250 тыс рублей. В командном турнире победители получат 5 млн на команду, проигравшие 3 млн рублей.

Кроме этого, федерацией предусмотрела денежное вознаграждение в размере 250 тыс рублей для тех, кто наберет максимум баллов, исполняя элементы в личном соревновании.