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Железняков о мастер-классах в Донецке и Луганске: «В соцсетях писали комментарии: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало»

Алексей Железняков рассказал о мастер-классах на Донбассе.

Хореограф Железняков рассказал об угрозах от украинцев
© Sports.ru

В мае российский хореограф провел ряд мастер-классов для детей в Донецке и Луганске.

— Не было людей из Украины, которые были против вашей поездки?

— В соцсетях писали комментарии вроде: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало, даже сохранял скриншоты для определенных органов.

Человек, который угрожает в соцсетях, никогда не станет ничего делать, а кто реально готов — писать не будет. А все близкие меня поддерживают в этом вопросе, иначе они мне не друзья, до свидания, — сказал Железняков.

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