Медведева назвала Дикиджи явлением в российском фигурном катании

"Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Говорила с ребятами из Петербурга, многие его много лет считают хорошим фигуристом. Но в этом году он заявил о себе ярко, это явление российского фигурного катания", - сказала Медведева.