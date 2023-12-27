Валиева — о роли в ледовом шоу Навки: "Моя роль хоть довольно маленькая, но властная"

«Я катаю Богиню, моя роль хоть довольно маленькая, но довольно властная. Нужно показывать в катании мощь и уверенность, поэтому мне очень интересно её катать.



Спортивная составляющая роли – в каждом номере я стараюсь выполнять по два прыжка, по два вращения, стараюсь максимально сделать это качественно.



Самое сложное для меня – это полёт, потому что я безумно боюсь высоты. Каждый раз для меня это испытание. Такие красивые огромные декорации придают больше шарма, и зрители лучше чувствуют, что спортсмен хочет до них донести.



Новый год буду отмечать дома с семьёй в Москве, у нас будет один выходной в Москве 1 января. До этого времени будем катать шоу «Вечера на хуторе» с 29 по 7 января в «Мегаспорте». У нас особо нет новогодних традиций», – передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.