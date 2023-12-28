Галлямов рассказал, что Бойкова и Козловский отписались от него в соцсетях.

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро.

Во время проката короткой программы Бойковой и Козловского Галлямов выложил две гифки в свой телеграм-канал.

– В этом году твои публикации в Telegram-канале затмили женское одиночное катание. Похоже на треш-ток.

– Если болельщиков это привлекает, вызывает интерес у публики – почему бы и нет. Но опять же, все нужно делать в рамках разумного поведения. Ни в коем случае нельзя никого задевать. Я не такой человек, который будет делать что угодно, лишь бы получить просмотры и лайки. Должно быть уважение, оно превыше всего.

Хочу сразу обратиться к героям моих постов: если кого-то задел, пишите в комментариях. Рассмотрим каждый случайно отдельно и в случае чего будем разговаривать.

– Козловский сказал, что ему это напоминает элемент из Медиалиги, не особо вызывает у него интерес и так далее. Может, затаил обиду? По-любому обсуждали это в раздевалке.

– Честно, не знаю, мы с Козловским это не обсуждали. Саша (Бойкова) и Дима были подписаны на меня в социальных сетях, а потом отписались. Если не ошибаюсь, перед чемпионатом мира. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно, ха-ха. Окей, я сам ни на кого не в обиде.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.

– То есть вообще не обсуждали ситуацию, которая сложилась на этом чемпионате России?

– Нет, вообще. Но помню, что их спрашивали о моих постах и гифках, когда мы с Настей катали короткую программу. Только потом узнал про сам факт вопроса.

– Точно не знаешь, затаил он обиду или нет?