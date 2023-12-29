Медведева рассказала, почему ей мерзко от себя

«Привычки, от которых я хотела бы избавиться? Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться.



Еще одна привычка, женская тема. Я очень сильно кусаю губы, до крови. Соцсети? У меня стоит на них ограничение – 1,5 часа в день, потом они блокируются», — сказала Медведева.