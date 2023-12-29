Влог фигуристки Софьи Леонтьевой заблокировали на Youtube

«Мне не пришло никакое уведомление, ничего. Только сейчас сказали лично. Я не знаю, что такое, почему так.



Влог получился классным. Очень жалко. Перезаливать его, думаю, я уже не буду, нет смысла. Я, честно, не знаю, в чем причина», – фигуристка.