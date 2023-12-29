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Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину

Двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету. RT на русском

По словам россиянки, во время гастролей в Сочи у нее заболела спина, после чего ей посоветовали сходить на иглоукалывание. «Заходит в кабинет маленькая тетка лет за 70. Она реально очень маленькая, азиатской внешности, с огромным черным начесом. Говорит мне: "Ложись"», — рассказала Медведева. Lenta.ru

После этого, отметила фигуристка, врач разместила на ее теле иголки и попросила потерпеть восемь секунд. На шестой секунде спортсменка почувствовала жжение. «Я говорю: "А что вы там делаете?" Она такая: "Прикуривание делаю!" Она потушила об меня сигарету», — заявила Медведева. Sports.ru

Спортсменка рассказала, что немедленно прервала прием и покинула клинику. «Вызываю такси и понимаю, что меня реально отпустило», — добавила фигуристка. Чемпионат.com

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