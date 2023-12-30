Проекты Плющенко и Навки не получили грантовой поддержки

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко и олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

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Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Целью создания шоу было обозначено Содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан.

Представления в основном на аудиторию детей школьного и дошкольного возраста и всех любителей фигурного катания.

На реализацию планировалось потратить 264 355 000 рублей, 58 371 000 из которых – это грантовая поддержка, а остальные деньги – софинансирование.