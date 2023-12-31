Ирина Роднина: «Я поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то»
Ирина Роднина ответила на критику из-за жизни в США.
«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила, как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. Это было другое время, не как сейчас.
Я жила в Москве, когда еще даже многие не родились. И поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США.
Зачем за кем-то следить и смотреть в замочную скважину? Нужно улучшать свою жизнь. А обсуждение кого-то и происходящего в их жизни ни к чему полезному не приводит», — сказала Роднина.
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Ирина Роднина: «Я поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то»