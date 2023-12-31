Загитова высмеяла Медведеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла серебряного призера Игр Евгению Медведеву. Она посвятила сопернице пост в Telegram-канале.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала Загитова, сопроводив слова эмодзи «плачущий человек».

Ранее Медведева упрекнула тренера Этери Тутберидзе во лжи о ее радости после серебра на Играх-2018.

«Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила спортсменка.

Также она оставила язвительный комментарий о желании Загитовой запустить свое шоу.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.