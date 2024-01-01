Загитова заявила, что часто сталкивается с негативом

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем влоге заявила, что вокруг ее много негатива.

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По ее мнению, ко многим вещам в жизни стоит относиться позитивнее.

"Позитив играет очень важную роль в моей жизни. Потому что в этом мире, наверное, очень много негатива сейчас. Все очень какие-то хмурые, грустные. Только счастье и радость помогают ловить радость в жизни", - заявила спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.