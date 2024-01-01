Загитова заявила, что часто сталкивается с негативом
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем влоге заявила, что вокруг ее много негатива.
По ее мнению, ко многим вещам в жизни стоит относиться позитивнее.
"Позитив играет очень важную роль в моей жизни. Потому что в этом мире, наверное, очень много негатива сейчас. Все очень какие-то хмурые, грустные. Только счастье и радость помогают ловить радость в жизни", - заявила спортсменка.
Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.
Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период".