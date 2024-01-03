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Тарасова оценила желание Рудковской вместе комментировать фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание продюсера Яны Рудковской вместе комментировать фигурное катание. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова оценила желание Рудковской вместе комментировать фигурное катание
© ТАСС

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? С непрофессионалами я не готова работать», — заявила специалист.

Тарасова подчеркнула, что, если Рудковской нравится ее комментирование, пусть она слушает.

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Ранее Рудковская изъявила желание комментировать соревнования вместе с Тарасовой.

«Вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару!» — отметила продюсер.

В декабре Тарасова рассказала, что ей никто не указывает, что и как говорить в эфире.

«Никто не говорит, что "не надо про это говорить". Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила», — поделилась она.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Яна Рудковская
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