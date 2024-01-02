Валиева рассказала о реакции на ее номер под музыку из сериала «Слова пацана»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о реакции на её показательный номер под музыку из сериала «Слово пацана» (трек «Пыяла», группа АИГЕЛ). Спортсменка представила программу после выступления на чемпионате России.