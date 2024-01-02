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Валиева рассказала о реакции на её номер под музыку из сериала «Слова пацана»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о реакции на её показательный номер под музыку из сериала «Слово пацана» (трек «Пыяла», группа АИГЕЛ). Спортсменка представила программу после выступления на чемпионате России.

Валиева рассказала о реакции на ее номер под музыку из сериала «Слова пацана»
© Чемпионат.com

«Резонанса, конечно, ожидала. Получила очень много приятных слов», — приводит слова Валиевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева заняла третье место в соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате России — 2024. Фигуристка набрала 237,99 балла по сумме выступлений с короткой и произвольной программами. Победительницей соревнований стала фигуристка Аделия Петросян. Она набрала за два выступления 246,53 балла.

Фигурное катание
Камила Валиева
Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
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