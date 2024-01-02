Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании в 2023 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какие моменты стали для нее самыми запоминающимися в 2023 году. Ее слова приводит "Чемпионат.com".

"Я бы назвала произвольную программу Петра Гуменника на чемпионате России. Еще надо отметить феноменальную работу Слюсаренко с парой Чикмарева — Янченков, сейчас они заняли третье место на чемпионате России, делали четверные подкрутки", — сказала Тарасова.

Тарасова вернулась на комментаторскую позицию, она работала на чемпионате России - 2024. Спортивная пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова завоевала бронзу на прошедшем турнире, как и Петр Гуменник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.