Тарасова высказалась о комментировании фигурного катания с Рудковской

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нём, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».