Куклычева — о Косторной: жизнь накажет, если не поменяет поведение

«Дети. Их жизнь накажет, если не поменяют свое поведение. Алёна меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее написать пост – это просто минута времени. Постов нет. Она обманула и подставила меня перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами просто за пост в ее аккаунте и не получили этого. И не оплачены костюмы под короткую и произвольную программы. Надеемся, что их нам оплатят», – написала Куклычева в своих соцсетях в ответ на комментарий с предложением подать на Косторную в суд.