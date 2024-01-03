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Дизайнер Куклычева — о Косторной: жизнь накажет, если не поменяет своё поведение

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычева заявила, что фигуристку Алёну Косторную накажет жизнь, если она не поменяет свое поведение.

Куклычева — о Косторной: жизнь накажет, если не поменяет поведение
© РИА Новости

«Дети. Их жизнь накажет, если не поменяют свое поведение. Алёна меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее написать пост – это просто минута времени. Постов нет. Она обманула и подставила меня перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами просто за пост в ее аккаунте и не получили этого. И не оплачены костюмы под короткую и произвольную программы. Надеемся, что их нам оплатят», – написала Куклычева в своих соцсетях в ответ на комментарий с предложением подать на Косторную в суд.

Отметим, что позднее Куклычева удалила это сообщение.

Ранее дизайнер сообщила, что прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы 2020 года Алёной Косторной «по ряду причин».

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Алена Косторная
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