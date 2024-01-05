Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов

"Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты? Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по два-три международных стартов. И этого было достаточно. Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом", — заявила Тарасова.