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Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой выступить на чемпионате России по прыжкам

Участие чемпионки мира по фигурному катанию 2015 года Елизавеы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам украсит турнир. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой выступить на ЧР по прыжкам
© РИА Новости

4 января об участии Туктамышевой в турнире ТАСС сообщил ее тренер Алексей Мишин. Спортсменка пропускает сезон-2023/24.

"Конечно, [присутствие Туктамышевой] украсит [турнир], - сказала Тарасова. - Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица. Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной".

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 19-22 января.

Фигурное катание
Рустам Шарафутдинов
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Татьяна Тарасова