Коллега Куклычевой поддержала ее в конфликте с фигуристкой Косторной
Дизайнер по костюмам для фигурного катания Галина Охотина, комментируя конфликт коллеги Алены Куклычевой и чемпионки Европы Алены Косторной, объяснила «Матч ТВ», почему дизайнеры не работают без предоплаты.
Куклычева ранее публично обвинила Косторную в неисполнении обязательств по договору на пошив костюмов и хамском отношении. Куклычева планирует подать в суд на 20 летнюю спортсменку.
— Слежу за сложившейся ситуацией, я солидарна с дизайнером. Сейчас никто не берется делать костюмы без предоплаты, потому что вкладывать собственные средства очень накладно. Материалы, камни, стразы постоянно дорожают. Считаю, что очень некрасиво со стороны фигуристки — забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как отработавшие или ненужные.
Надеюсь, Федерация фигурного катания России оплатит костюмы, так как труд команды дизайнеров должен быть оплачен! Работа выполнена качественно, на достойном уровне. Поэтому в данной ситуации я на стороне Куклычевой и дизайнеров, которые работали, вкладывали силы, идею и творчество, — сказала Охотина «Матч ТВ».