Коллега Куклычевой поддержала ее в конфликте с фигуристкой Косторной

— Слежу за сложившейся ситуацией, я солидарна с дизайнером. Сейчас никто не берется делать костюмы без предоплаты, потому что вкладывать собственные средства очень накладно. Материалы, камни, стразы постоянно дорожают. Считаю, что очень некрасиво со стороны фигуристки — забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как отработавшие или ненужные.



Надеюсь, Федерация фигурного катания России оплатит костюмы, так как труд команды дизайнеров должен быть оплачен! Работа выполнена качественно, на достойном уровне. Поэтому в данной ситуации я на стороне Куклычевой и дизайнеров, которые работали, вкладывали силы, идею и творчество, — сказала Охотина «Матч ТВ».