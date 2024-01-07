«Больше никогда нельзя выходить на лед»: Медведева рассказала о больной спине

Чемпионат России по фигурному катанию сезона 2019–2020 стал последним для Евгении Медведевой. Завершить карьеру ей пришлось из-за травмы, однако медики советовали сделать это раньше.

У спортсменки имеются большие проблемы со спиной, и врачам даже пришлось удалять ей нервы, однако это не помогло.

— Мне кажется, каждый спортсмен в своей жизни, приходил к врачу, не дай бог, не спортивному, а обычному, и там начинается вот это: «Вам больше никогда нельзя выходить на лед. Вообще. Вы станете инвалидом», — призналась фигуристка в «Прокат Show» на YouTube.

Недавно Евгения Медведева рассказала о посещении необычного медика на гастролях в Сочи. Из-за больной спины ей пришлось обратиться к специалисту, который упрекнул фигуристку в том, что та якобы совсем не занимается спортом и в целях лечения потушил о нее сигарету.