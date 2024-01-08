Тарасова: Планирую смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ, что планирует смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.
Соревнование пройдет с 10 по 13 января в Каунасе, Литва.
– Планируете ли вы смотреть чемпионат Европы?
– Да, конечно, планирую.
– Как вы думаете, если бы там выступали россияне, они бы забрали все золото?
– Если бы да кабы. Во всяком случае, у нас бы была такая возможность.
ISU отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.