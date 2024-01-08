Тарасова: Планирую смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ, что планирует смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.

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Соревнование пройдет с 10 по 13 января в Каунасе, Литва.

– Планируете ли вы смотреть чемпионат Европы?

– Да, конечно, планирую.

– Как вы думаете, если бы там выступали россияне, они бы забрали все золото?

– Если бы да кабы. Во всяком случае, у нас бы была такая возможность.