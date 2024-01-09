Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Егадзе на чемпионате Европы

Грузинского фигуриста Нику Егадзе на чемпионате Европы в Каунасе будет сопровождать заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, на турнире в составе сборной Грузии в танцах на льду также выступит дочь тренера Диана Дэвис. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 14 января в Литве.

"На чемпионат Европы в Каунасе с Егадзе будет Этери Георгиевна [Тутберидзе]", - сообщил источник.

Грузинскому фигуристу Егадзе 21 год, с 15 лет он живет и тренируется в Москве под руководством специалистов тренерской команды Тутберидзе. Дэвис и Глеб Смолкин, выступавшие на Олимпиаде в Пекине за сборную России, сменили спортивное гражданство.