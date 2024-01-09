В Грузии высказались о переманивании фигуристов из России

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о переманивании спортсменов из России. Ее слова приводит РИА Новости.

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Гиоргобиани заявила, что в приоритетном порядке ищет для перехода атлетов, у которых есть какая-либо связь с Грузией.

«Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — отметила она.

В настоящее время за грузинскую команду выступают несколько бывших россиян: танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также одиночница Анастасия Губанова. Кроме того, в России у тренера Этери Тутберидзе занимается одиночник Ника Эгадзе.